女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が４日、公式サイトで宮崎朝子の体調不良により３月の６公演を中止すると発表した。２月の４公演に続いての中止となる。同サイトでは「“ＳＨＩＳＨＡＭＯファイナルツアー２０２６『さよならボヤージュ！！！』”ですが、Ｇｔ．Ｖｏ宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、３月公演の開催を中止とさせていただきます」と報告。７日の