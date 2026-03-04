ソフトバンク・大関が、開幕に向けて順調な仕上がりを披露した。ヤクルト戦（みずほペイペイ）に先発し、４回を３安打２失点（自責１）で５奪三振。今季初の対外試合登板で手応えをつかむ内容だった。昨季は１３勝５敗で自身初タイトルとなる最高勝率を獲得。特に本拠地では９勝０敗、防御率１・３０と無双状態だった。さらなる進化を求め、今季からワインドアップ投法に取り組んでいる。開幕投手こそ上沢に譲ったが、小久保