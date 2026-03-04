女子プロレス「スターダム」の自称?世界一かわいいレスラー?伊藤麻希（３０）が、初出場する春の祭典「シンデレラ・トーナメント」（６日、愛知・中日ホールで開幕）への意気込みを語った。初出場する伊藤は１回戦で「伊藤リスペクト軍団」に唯一属する仲間で後輩の古沢稀杏と対戦する。登場するなり半べそ状態の伊藤は「ありえない！スターダムに来てからまだ２か月しか経ってないのに…友達もまだ一人もできてないのに…や