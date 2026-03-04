ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位となったスノーボーダーの平野歩夢選手（27）が、2026年3月2日にインスタグラムを更新。スノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイトさん（39）との2ショットを公開した。ホワイトもコメント欄に降臨「Thank YOU」平野選手は1月17日のW杯で転倒し、骨盤の腸骨と鼻骨の2か所を骨折。ミラノ五輪は怪我を押して出場した。そんな平野選手が、ホワイトさんが新設したスノー