鹿児島の未来を見据えて奮闘する人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は県内に暮らす外国人を支援する人たち、その取り組みにスポットを当てます。日本語教室「あいうえおおすみ」 鹿屋市中心部の交流施設に続々と人が集まってきました。 週2回開かれている日本語教室「あいうえおおすみ」です。日本語のレベルに合わせてボランティアスタッフが1時間半教えます。 鹿屋市の委託事業で参加費は1回100円。参