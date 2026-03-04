3日の夜は、空を眺めた方も多かったのではないでしょうか。太陽と地球、月が一直線に並ぶ皆既月食。鹿児島でも観察会が開かれました。 薩摩川内市のせんだい宇宙館には、家族連れなど100人以上が集まりました。 3日は午後7時前から部分食が始まり、午後8時半すぎに月が影の中に最も入りこむ「食の最大」を迎え、月が赤黒くなりました。 参加者は、天体望遠鏡や肉眼で月の形や色を観察していました。 （参加者）「すごいなって