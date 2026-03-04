ドル売り優勢、ポジション調整にＮＹＴ報道が追い打ちドル円一時１５６円台＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル売りが優勢。今週はイランをめぐる戦争で有事のドル買いが強まっている。しかし、本日は連日のドル買いのあとでややポジション調整が入っている。ドル円は157円台で上値重く、ユーロドルは1.15台後半から1.16台半ば、ポンドドルは1.33手前でサポートされると1.34付近へと反発している。ロン