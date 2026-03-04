元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のSNSを更新し、結婚したことを発表した。お相手は一般男性。欅坂46出身で、結婚を公表したのは渡辺で4人目となった。「御報告」と題した手書きの文書を公開。「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と結婚したことを報告。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わら