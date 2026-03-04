運送業者向けに販売する軽油の価格を引き上げるなどのカルテルを結んだ疑いがあるとして、東京地検特捜部は4日午前、都内にある石油販売会社2社の家宅捜索に入りました。独占禁止法違反の疑いで特捜部と公正取引委員会が4日午前、家宅捜索に入ったのは、東京・文京区にある「東日本宇佐美」、江戸川区にある「共栄石油」です。これらの石油販売会社は、運送業者らに向けて軽油を販売していて、関係者によりますと、各社の営業担当