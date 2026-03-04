明大ラグビー部の新監督に昇格する高野彬夫ヘッドコーチ（左）と、退任する神鳥裕之監督＝4日、東京都内ラグビーの全国大学選手権を制した明大で、新監督に昇格する高野彬夫ヘッドコーチが4日、東京都内で記者会見し「素晴らしい形でバトンを受け継げたことに感謝している。選手たちのために全力を注いでいきたい。小さなことを積み重ねる大切さを説いていきたい」と抱負を述べた。神鳥裕之監督は3月末で退任する。高野氏は明