千葉県警は4日、同日未明に千葉県茂原市の住宅が全焼した火災で見つかっていた女性の遺体に刃物のようなものが刺さっていたと明らかにした。この家に住む2人と連絡が取れておらず、事件の可能性があるとみて調べている。