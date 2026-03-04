アメリカとイスラエルのイランへの攻撃が開始してから5日。中東の緊張は悪化の一途をたどっています。アメリカ軍はこれまでに、イラン国内2000の標的を攻撃したと明らかにしました。■“UAEがイランへの攻撃を検討”湾岸諸国で“反イラン”の動き黒煙が上がったのは、UAE（＝アラブ首長国連邦）のドバイ。3日、アメリカの領事館近くに攻撃がありました。イランから最も多くの攻撃を受けているというUAE。アメリカのニュースサイ