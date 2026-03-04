3月4日、B2のライジングゼファー福岡は、4月1日に開催する熊本ヴォルターズとのホームゲーム戦で、福岡大学附属大濠高校と福岡第一高校によるエキシビションゲームの実施を発表した。 日本を代表する名門校の対戦は、福岡国際センターで4月1日の16時10分試合開始予定。その後の19時00分から福岡vs熊本の対戦が行われる。 福大大濠1年の白谷柱誠ジャックは今年1月に特別指定選手と