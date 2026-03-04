アジアサッカー連盟(AFC)は5日の女子アジアカップ・イラン女子代表対オーストラリア女子代表を日本人審判団が担当すると発表した。日本人審判団での割り当ては今大会初となる。主審は小泉朝香氏が担当。同氏は3シーズン連続でWEリーグ最優秀主審に輝いており、今季からJリーグのVAR担当にも就任している。副審はともにJリーグ担当の坊薗真琴氏と一木千広氏。第4審判員はJリーグ担当主審の山下良美氏となった。VARルームはVARに