【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第1節】(ギオンス)相模原 5-0(前半2-0)群馬<得点者>[相]前田泰良2(16分、64分)、杉本蓮(29分)、田鎖勇作(57分)、山内琳太郎(87分)<警告>[相]竹内崇人(60分)[群]小西宏登(55分)主審:本多文哉