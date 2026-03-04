[3.4 ACL2準々決勝第1戦](パナスタ)※19:00開始主審:アレクサンダー・キング<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 5 三浦弦太DF 20 中谷進之介DF 21 初瀬亮MF 13 安部柊斗MF 16 鈴木徳真FW 8 食野亮太郎FW 23 デニス・ヒュメットFW 42 南野遥海FW 51 満田誠控えGK 18 荒木琉偉DF 15 岸本武流DF 19 池谷銀姿郎MF 10 倉田秋MF 27 美藤倫MF 36 山本天翔MF 38 名和田我空MF 44 奥抜侃志MF 97 ウェルトンFW