本日の日経平均株価は、中東情勢の緊迫化を受けリスク回避の売りが継続し、前日比2033円安の5万4245円と大幅に3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は2社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期経常利益は5％増で4期連続最高益・8円増配を見込む日本マクドナルドホӦ