ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は3日目を終えた。得点率順位表には6.00の選手がズラリと並ぶ。準優ボーダーは6.00想定だが、上位着順の差で明暗を分ける形になるか。いずれにしても激しいポイント争いになりそうだ。チルト3で勝ち上がった菅章哉（37＝徳島）が得点率25位タイまで上がってきた。1カ月ぶりのレースで序盤は戸惑いもあったが、今はいつもの姿。勝負できる足でもある。「4日目