選抜出場決定の本紙を手にする横浜主将の小野（中央）。左は記録員の橋本、右は副主将の織田＝神奈川新聞本社（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会（１９日から１３日間・甲子園）に出場し、２連覇を狙う横浜（２年連続１８度目）の選手らが４日、横浜市中区の神奈川新聞本社や横浜市役所、県庁などを訪問し、聖地での活躍を誓った。横浜は昨秋の関東大会の準々決勝で専大松戸（千葉）に２−４で惜敗したが、昨