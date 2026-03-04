2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表は4日、東京ドームで前日練習に臨んだ。打線で注目の選手が1番を打つキム・ドヨン内野手（KIA）だ。2日の阪神戦、3日のオリックス戦と強化試合では2試合連続の本塁打。日本の野球にも興味津々の22歳に、大谷翔平投手（ドジャース）はどう見えるのか。「神ですよ。神」3日の試