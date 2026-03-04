#Mooove!・姫野ひなのが2月25日発売の「DOLCE」で初表紙を飾り、アザーカット6点が公開された。 #Mooove!・姫野ひなの #Mooove!・姫野ひなの 姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひなポジ」も話題と