ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）が、同級１位で元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５＝メキシコ）と挑戦者決定戦（４月１１日、東京・両国国技館）で激突する。再起戦に臨む?神童?に、元王者が警鐘を鳴らした。那須川は昨年１１月に同級王者・井上拓真（大橋）に初黒星を喫して以来の試合となる。元東洋太平洋スーパーバンタム級王者でＷａｋｅＲｉｓｅ会長の和気慎