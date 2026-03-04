SALUによる新曲｢Airplane Mode feat. AKLO｣が本日3月4日(水)にデジタルリリースされ、ミュージックビデオも公開された。本作は移動を繰り返す日々や情報があふれるネット社会を背景に、SALUが“遮断”、AKLOが“解放”という対照的なテーマで描いた作品となっている。その世界観は、“上空”と“地上”、“白”と“黒”といったビジュアルのコントラストとして映像内に表現されており、楽曲のテーマを際立たせている。対照的な視点