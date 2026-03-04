宮本浩次が、新たな音楽プロジェクト「俺と、友だち」の初作品としてリリースした『俺と、友だち』に収録されている楽曲「風と私の物語」のミュージックビデオを公開した。「風と私の物語」は映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』主題歌のために宮本浩次がAdoへと書き下ろした楽曲で、『俺と、友だち』にはそのセルフカバーを収録している。MVの監督は山田智和氏がつとめた。 宮本浩次は今作に続き、6月10日には4年半ぶりとなるオリジ