◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月４日、美浦トレセン重賞２連勝を狙うニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）が４日、美浦・Ｗコースで最終追い切りを行い、上々の動きを披露した。外リクスダラー（３歳未勝利）を１馬身半追走する形から、６ハロン８４秒６―１１秒７を馬なりでマークして楽々と併入に持ち込んだ。上原佑調教師は「言うことないで