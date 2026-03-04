◆オープン戦日本ハム―西武（４日・エスコン）日本ハムの達孝太投手が、先発し５回を５安打無失点。無失点でも毎回走者を背負った内容に「無失点でしたけど、内容を考えるとあまりよくなかったのかなと思います」と振り返った。登板を終えての課題を聞かれると「あんまり言えないんですけど、言えないことが多くなってしまったんで」と苦笑い。この日のテーマについても「あんま言うなって言われててですね、なかなか言えな