つばきファクトリーが、3月4日に昭和女子大学人見記念講堂（東京）にて一夜限りのバンド編成によるスペシャルライブ＜つばきファクトリー BAND LIVE 2026 SPRING「IGNITION」＞を行った。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真本公演は2月22日のメジャーデビュー日に合わせ、毎春、開催されている一日だけのスペシャルライブ（メジャーデビューは2017年2月22日／結成は2015年4月29日）。2023年の結成6周年ライブ以