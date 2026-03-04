これは、知人のA子さんに聞いたお話です。厳粛な場で場違いなマウントを繰り返す保護者に遭遇。周囲がイライラを募らせる中、壇上の校長先生がとった「粋な行動」と、その後に放たれた一言に会場が震えたエピソードをご紹介します。 静寂を切り裂く「自慢話」の嵐 知人のA子さんが息子の入学説明会で中学校の体育館を訪れた時のことです。数百人の保護者が集まる会場は、新生活への期待と緊張感に包まれていました。