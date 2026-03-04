◆オープン戦オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）オリックスが２６年のオープン戦初戦で、広島に完封勝ちした。九里とともに開幕投手候補に挙がる山下が先発し、５回３安打無失点、２奪三振。最速１５５キロの直球を軸にカーブ、フォーク、カットボールを確認し、状態のよさを見せつけた。６回からは、新外国人・ジェリーが４回無失点と安定した投球を披露した。打線は両軍無得点の８回、先頭の来田が四球を選ぶ