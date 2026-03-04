HONESTが5月27日、1stミニアルバム『Never Wanna Come Back Home』をリリースすることが発表となった。これに伴って同アルバムを掲げたリリースツアーも開催する。2025年7月に自身が掲げる“Create New Values”を具現化するような2ndフルアルバム『Going Growing』を発売し、初の全国規模のツアーを行ったHONESTによる新作の完成だ。自身初のミニアルバム『Never Wanna Come Back Home』は、PIZZA OF DEATHのニューカマーとしてデ