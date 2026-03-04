眉村ちあきが4⽉15⽇、8thアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースする。2026年に⼊ってから同アルバム発売へ向けて、「THEスーパグルグルフィジカルジンジャーエール」「渋⾕ふりーふぉーる」と⽴て続けに2曲を配信リリース。そして本日3月4日、アルバム『AMPLAND PLAN』収録曲より新曲「again」を配信リリースしたことに加え、同楽曲のミュージックビデオを公開した。新曲「again」は、軽やかなポップ