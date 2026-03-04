カナダのガニエ上院議長（右手前）と会見される天皇、皇后両陛下＝4日午後、皇居・御所（代表撮影）天皇、皇后両陛下は4日、皇居・御所でカナダのガニエ上院議長と、オーストラリアのゲイグラー最高裁長官夫妻とそれぞれ会見された。宮内庁によると、いずれも20分程度で、和やかに懇談した。ガニエ議長は夫を同伴し、会見では2028年に日本とカナダが外交関係樹立100周年を迎えることに触れ「相互信頼関係をさらに発展させたい