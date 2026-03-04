記者会見する中国の全国人民代表大会の婁勤倹報道官（中央）＝4日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代）の婁勤倹報道官は4日の記者会見で、今月末に見込まれるトランプ米大統領の訪中を念頭に、米中両国は協力を強めて問題を減らしさえすれば「安定的に発展することができる」と強調した。一方で米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、婁氏はイランの国家主権や領土の一体性を尊重するよ