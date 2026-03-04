ボートレース住之江の「BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦」が初日を迎えた。6Rの金児隆太（38＝群馬）は石本裕武のジカ捲りを横目で見ながら構え差し。バックは2番手につけた。そこからが落とし穴。「判断ミス」と話したように1周2Mで山田佑に差されて3着に落ちた。「ターンマークに寄ってから捲りにいってしまった。足がどうこうより自分の乗り方の問題」と反省を口にした。もったいなかったが「修正すべき