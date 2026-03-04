今やお出かけ時の必須アイテムと言っても過言ではないのが、モバイルバッテリー。薄型や大容量、MagSafe対応でスマホの背面にペタリとくっつくモノ、ケーブル内蔵だったりと、様々な選択肢がありますよね。ただ、未使用時はただの重りになってしまうわけで、他の用途に使えたらなぁ、なんて思ったりもします。ってことで、ちょっとユニークなモバイルバッテリーを紹介。それが、オスカージャパンの「モバイルBOY」（8640円〜 3月4