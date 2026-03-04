バス事業者の新潟交通は新潟市内に乗り入れる路線のすべての時間帯で減便することを明らかにしました。3月29日からダイヤが改正されます。新潟交通は市や国など路線バスの関係者が参加する協議会ですべての時間帯の減便を発表しました。〈新潟交通 乗合バス部企画調整課安達邦和課長〉「朝や夕方のピーク時間帯においても一部減便をせざるをえない」対象は新潟市内に乗り入れる42路線のうち31路線と7割以上。通勤や通学に