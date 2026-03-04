乃木坂46が、5月19日〜21日の3日間にわたり、東京ドームで『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催することを発表した。今回のライブは、14周年の節目に合わせて“今の乃木坂46”を示す大きな機会になりそうだ。そこで本記事では、これまでの『BIRTHDAY LIVE』の歴史を振り返りつつ、今回のライブに込められた意味についても考えてみたい。【関連】乃木坂46、デビュー13周年を祝うバスラを開催！フレッシュな6期生も登場で“新