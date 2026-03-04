株式会社KADOKAWAと株式会社アニプレックスの共同出資により、新会社「株式会社アニメック」（以下、アニメック）が設立された。 参考：NetflixとMAPPAが戦略的パートナーシップ締結“世界基準のアニメスタジオモデル”を共創 社名の「ANIMEC（アニメック）」は、「Anime」と「Cinema」を掛け合わせた造語で、アニメ映画の魅力をファンへ届け、業界の発展に貢献していくという理念を表している。なお「アニメ