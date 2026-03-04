３月４日開催のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）・ラウンド16第１戦で、ヴィッセル神戸は韓国のFCソウルとアウェーで対戦している。立ち上がりから相手に攻め込まれる時間が続いていたなか、23分に先制点をマークする。 広瀬陸斗の左CKを、相手がニアサイドで後ろに反らしたボールにマテウス・トゥーレルが素早く反応。豪快なヘディングシュートで、ネットを揺らしてみせた。26歳ブラジリアンの今大会初