阪神2軍は4日、春季教育リーグのハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で15安打12得点と大勝した。以下は平田2軍監督との一問一答――能登は制球を乱す場面があった「フォアボール5個か。ちょっと力んでたところはあるわね。そんなうまくいかんよ。久しぶりの実戦で、相手チームも変わってというところで、フォアボール5個というところが。無駄なフォアボールが多すぎる。これは修正点。ツーストライクからの痛打。その辺だ