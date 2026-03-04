アサヒ飲料は4日、エナジードリンク「モンスターエナジー」シリーズの新作『モンスター ウルトラバイスグァバ』を発表した。3月31日に発売する。【写真】ディーン・フジオカ、1日2リットル飲むドリンクを告白『モンスター ウルトラバイスグァバ』は、ゼロカロリー・ゼロシュガーで爽やかなグァバ風味が特長のエナジードリンク。ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、アルギニン、カルニチン、高麗人参根などのエナジー成分を