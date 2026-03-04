『絶望ライン工独身獄中記』を読む諸君、初音ミクをご存じだろうか。毎日新曲を出す世界的バーチャルシンガーとなった彼女だが、私は黎明期より盛り上がるハツネミク・ムーヴメントをたいぶ近くで観測してきた。その体験のせいで手放しに「初音ミク、大好き！」とは決して言えない。あの頃を思い出すといつもつらい気持ちになる。憧れ、嫉妬、恨み、後悔、そして音楽へ注いだ情熱と惜しみない愛。あなたを想えば胸が張り裂けそう