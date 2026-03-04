「SUPEREIGHT」安田章大（41）が、3日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、グループの現在や将来について思いを語った。番組には、以前から交流のあるシンガー・ソングライター阿部真央と出演し、音楽論などについてトークした。02年に結成され、04年にデビュー。24年には現在のグループ名に変更して再スタートを切った。20年を超える活動の年月を振り返り、「グループは年を重ねて