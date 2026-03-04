山形県上山市の自宅で去年12月、押し入ってきた男に殴られ、財布を奪われたとされた強盗事件を“自作自演”した疑いで、住人の女が4日、逮捕されました。偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、山形県上山市の無職・渡辺結花容疑者（24）です。警察の調べによりますと渡辺容疑者は去年12月1日夕方、「自宅に入り込んだ泥棒から殴られ現金が入った財布を奪われた」などとうその強盗を訴え、警察に大規模な検問を行わせるなどして業務