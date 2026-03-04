新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」が４日の後楽園大会で開幕。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）に敗れ１回戦敗退となった。ウルフは今年の１・４東京ドーム大会で迎えたデビュー戦でＥＶＩＬを撃破しＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取。しかし２月大阪大会で成田蓮に敗