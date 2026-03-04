【モデルプレス＝2026/03/04】女優の菅井友香と入山法子が、テレビ東京系ドラマNEXT「⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください」（4月1日スタート／24時30分〜）のW主演に決定。あわせて、俳優の稲葉友の出演も発表された。【写真】29歳元坂道アイドル、アシメワンピで圧巻美脚披露◆沢村一樹がチーフ監督「水曜日、私の夫に抱かれてください」テレ東は、2026年4月1日深夜24時30分〜25時に「水曜日、私の夫に抱かれてくださ