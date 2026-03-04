東西で新規開業した７人の調教師が４日、待望の開業初日を迎えた。手塚貴徳調教師（３３）＝美浦＝は、Ｇ１トレーナーである父の貴久調教師（６１）の背中を追って第一歩を踏み出した。目標については「長期的には父親を超えること。短期的には今年は１６馬房なので、１６は勝ちたいなと思います」と意気込んだ。厩舎カラーの「ダークグリーン」には、若きトレーナーの様々な思いが詰め込まれている。緑色は植物を連想させる