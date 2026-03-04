◆オープン戦オリックス―広島（４日・京セラドーム大阪）オリックス・山下が、テンポ良く剛速球を投げ込んだ。チームのオープン戦初戦に先発し、５回３安打無失点、２奪三振。初回２死二、三塁のピンチでは秋山を直球で空振り三振に斬るなど、最速１５５キロの真っすぐを軸にカーブ、フォーク、カットボールで広島打線を手玉に取った。「全体的にまとまっていた。（カットは）左打者の内に投げられたのはよかった」と、納得の