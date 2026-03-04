巨人の中山礼都外野手（２３）日が４日、侍ジャパンのサポートメンバーとしての同行を終了し帰京。ジャイアンツ球場で１軍の全体練習終了後に姿を現し、打撃練習を行った。「自分は練習量が生命線。練習したくて来ました」とトス打撃、フリー打撃、素振りで汗を流した。２月１４日から１８日間、日本代表の選手と行動を共にした。「目付けの部分とか、意識の問題とか、そういうところはいろいろ聞けた。トレーニングでの落とし