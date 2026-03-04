旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日、「極めて悪質な不法行為があった」として解散を命じる決定を出した。「極めて悪質」旧統一教会に解散命令裁判所の前で大勢の報道陣に囲まれていたのは、旧統一教会の代理人弁護士。東京高等裁判所は4日、旧統一教会に解散を命じる決定を出した。壇上に並んで座る、若い男女。全員、旧統一教会の現役“二世信者”だ。時折、笑顔も見せていたが、午前11時過ぎ、旧統一教会